Дрэгушин согласился перейти в "Тоттенхэм"

Раду Дрэгушин Центральный защитник "Дженоа" Раду Дрэгушин дал свое согласие на переход в "Тоттенхэм" в январе.

Укрепление центра обороны является приоритетной задачей для главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу на зимнее трансферное окно.

С переходом в "Тоттенхэм" связывают Жан-Клера Тодибо из "Ницца", однако вариант с Дрэгушином видится "шпорам" более реалистичным.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, сейчас "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Дженоа" и готовится сделать свое первое предложение по Дрэгушину в устной форме. Сам Раду уже согласился присоединиться к "шпорам".

В идеале "Тоттенхэм" хотел бы подписать 21-летнего румына уже на следующей неделе.


Метки Дженоа, Дрэгушин, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.12.2023 17:00

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