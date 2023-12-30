Дрэгушин согласился перейти в "Тоттенхэм"
Центральный защитник "Дженоа" Раду Дрэгушин дал свое согласие на переход в "Тоттенхэм" в январе.
Укрепление центра обороны является приоритетной задачей для главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу на зимнее трансферное окно.
С переходом в "Тоттенхэм" связывают Жан-Клера Тодибо из "Ницца", однако вариант с Дрэгушином видится "шпорам" более реалистичным.
По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, сейчас "Тоттенхэм" ведет переговоры с "Дженоа" и готовится сделать свое первое предложение по Дрэгушину в устной форме. Сам Раду уже согласился присоединиться к "шпорам".
В идеале "Тоттенхэм" хотел бы подписать 21-летнего румына уже на следующей неделе.
30.12.2023 17:00
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