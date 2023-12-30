Бербатов видит в Киммихе идеальную замену для Каземиро в МЮ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов считает, что полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих стал бы идеальной заменой для Каземиро.

Каземиро демонстрировал неважную игру на старте этого сезона, а затем и вовсе угодил в лазарет, где находится уже два месяца.



Пресса уже спекулирует о том, что "Юнайтед" открыт к расставанию с Каземиро, и Бербатов видит отличный вариант на замену 31-летнему бразильцу.



"Мне интересно, как теперь поведет себя "Манчестер Юнайтед" на трансфером рынке, учитывая изменения структуры собственников клуба. Ходят слухи насчет Йозуа Киммиха, который является таким важным игроком для "Баварии". Могу ли я себе представить, что он покинет "Баварию" и перейдет в "Юнайтед" в январское трансферное окно? Я не думаю, что это случится".



"Возможно, летом мы сможем поговорить об этом трансфере, но он тот, кого очень ценят в его нынешнем клубе. Учитывая травмы и форму Каземиро, "Юнайтед", возможно, стоит подумать о замене".



"Давайте не будем забывать о Скотте Мактоминее, который все еще здесь и играет хорошо, но если они больше не будут полагаться на Каземиро из-за его возраста и травм, тогда, конечно, им потребуется замена. Киммих — тот, кто идеален для этой позиции, но захочет ли он покинуть "Баварию"? Это было бы тяжелое решение", — сообщил Бербатов Betfair.