Тен Хаг: "Никакая команда не справилась бы с такими потерями, как у МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что никакая бы команды не справилась с теми травмами, с которыми столкнулись "красные дьяволы" в этом сезоне.

"Юнайтед" весьма посредственно проводит сезон 2023/24, и в первую очередь Тен Хаг связывает это с обилием травм.



Однако Тен Хаг также видит свет в конце тоннеля, сравнивая выздоравливающих игроков с "новыми приобретениями".



"Мы ожидаем, что многие игроки вернутся в середине января: Мейсон (Маунт), Каземиро, Мартинес, Маласиа. То же самое мы ожидаем насчет Харри Магуайра, конечно".



"Думаю, мы очень оптимистичны. Когда игроки вернутся и когда удача чуть повернется к нам лицом в плане травм, тогда у нас будет пять или шесть новых приобретений в январе".



"Думаю, никакая команда не справилась бы со столь большими потерями. Мы не испытываем удовлетворения от того, как выступаем, но нужно быть довольными количеством набранных очков".



"Мы уже доказали, что можем дать бой "Ливерпулю", "Арсеналу" и "Астон Вилле". Мы могли бы выиграть эти матчи, если бы все наши игроки были в строю. Мы показали, что мы голодны и обладаем целеустремленностью и правильным настроем".



"Мы показали, что мы сильны, даже без такого большого количества игроков. Даже с такими потерями мы дали бой сильнейшим командам в этой лиге. А когда игроки вернутся в строй, мы сможем победить любого при правильном настрое. Это зависит от нас", — цитирует Тен Хага Daily Mail.