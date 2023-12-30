Постекоглу хочет совершить три приобретения в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу попросил свое руководство купить ему трех игроков в январе.

Столкнувшись с эпидемией травм и дисквалификаций, "Тоттенхэм" весьма притормозил в последние недели и опустился за пределы топ-4 Премьер-Лиги.



По информации The Telegraph, наибольшее беспокойство у Постекоглу вызывает центр обороны, где в данный момент вынужден играть Бен Дэвис, который номинально является крайним защитником.



Среди центральных защитников, которые вызывают интерес у "Тоттенхэма", значатся Жан-Клер Тодибо из "Ниццы" и Раду Дрэгушин из "Дженоа".



Также Постекоглу хочет подписать центрального полузащитника и вингера. Вторую из этих двух позиций "шпоры" могут закрыть Жотой, который поиграл у Анге в "Селтике" и который не чувствует себя счастливым в "Аль-Иттихаде".



А вот надежды Постекоглу по приглашению полузащитника зависят от того, удастся ли "Тоттенхэму" продать Пьер-Эмиля Хейбьерга, интерес к которому проявляет "Ювентус".