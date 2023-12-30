Клопп "в шесть раз счастливее", чем год назад

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что чувствует себя "в шесть раз счастливее", чем год назад.

Прямо сейчас "Ливерпуль" занимает первое место в Премьер-Лиге. И хотя "Арсенал" имеет шанс встретить Новый год лидером английского первенства, 1 января 2024 "красные" смогут вернуться на вершину.



А вот 2023 год начинался для "Ливерпуля" совсем по-другому — "красные" проиграли "Брайтону" со счетом 3:1 и опустились на шестое место, оказавшись в 15 очках позади лидировавшего на тот момент "Арсенала".



На вершине таблицы Клопп чувствует себя гораздо комфортнее, однако Юрген предупреждает свою команду, что впереди еще много работы.



"Я в шесть раз счастливее! Я даже не могу вспомнить первый матч в этом году".



"То было ужасное время. Несомненно, сейчас ощущение лучше, но мы чересчур не думаем об этом".



"У нас было много хороших отрезков в матчах, которые мы не выиграли, и были менее хорошие отрезки в матчах, которые мы выиграли, так что это процесс".



"Эта команда находится посреди чего-то, и мы просто стараемся извлечь максимум из этого, справляясь с различными ситуациями. У нас было много травм, и прямо сейчас мы лишены ключевых игроков, включая обоих левых защитников, но пока что мы все равно находим способ сражаться".



"Разумеется, быть первым лучше, чем шестым, но обе позиции обещают тебе много работы на остаток сезона", — цитирует Клоппа The Independent.