Почеттино призвал не ждать, что Джексон сразу будет забивать на уровне Дрогба

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино в очередной раз выразил свою поддержку нападающему Николасу Джексону.

Джексон забил восемь голов после своего перехода из "Вильярреала" за 32 миллионов фунтов минувшим летом, но гораздо больше в первой половине сезона Николас запомнился своим недисциплинированным поведением и упущенными моментами.



Тем не менее, Почеттино напоминает, что Джексон все еще находится в процессе адаптации, и от 22-летнего сенегальца нельзя требовать, что он сразу будет забивать на уровне легендарного Дидье Дрогба.



"Мы чересчур акцентируем внимание на нем. Нам нужно верить в него и дать ему время. Это мило, что фанаты очень его поддерживали, когда он упускал свои моменты. Они ценят его и ценят команду. Только со временем он расслабится и будет забивать. Он уже забивает".



"Нужно проверить историю, был ли такой нападающий или атакующий игрок, который бы переходил из другого клуба из-за пределов Англии и заиграл бы уже в своем первом сезоне. Не прошло и несколько месяцев, а мы вопрошаем, забивает ли он голы, как Дрогба или Хассельбайнк. Он приехал из Испании, где играл не слишком много и считался очень перспективным игроком".



"Здесь он под давлением, от него ждут, что он будет делать что-нибудь великолепное, касаясь мяча. Мало-помалу мы будем становиться стабильнее и расти, становиться более зрелыми, и наш опыт сделает нас лучше", — цитирует Почеттино The Telegraph.