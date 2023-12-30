Франк: "Хочу сохранить Тоуни"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что не хочет продавать Айвена Тоуни в январе и не имеет предложений насчет своего бомбардира.

Тоуни считается трансферной целью номер один "Арсенала" на январь, когда как раз истекает восьмимесячная дисквалификация Айвена за нарушение запрета на ставки.



Франк ничего не знает о намерениях "Арсенала" и надеется, что 27-летний англичанин останется.



"Я ничего не знаю насчет этого. Вам нужно спросить "Арсенал". Насколько мне известно, Айвен — игрок "Брентфорда". Насчет него нет предложений. Я хочу сохранить его, и он предвкушает игру за нас".



"Возвращение Айвена будет сродни приобретению невероятно хорошего нападающего, проверенного в Премьер-Лиге".



"Отчаянно ли я хочу сохранить его? "Отчаянно" — громкое слово. Я бы правда, правда хотел сохранить его. Я главный тренер. Я люблю, когда мои лучшие игроки всегда со мной. Со своей точки зрения, я не хочу продавать его. Такова моя позиция, потому что он великолепен. В прошлом году только трое игроков забили более 20 голов в Премьер-Лиге, и он был одним из них".



"Он важный игрок для нас, и мы просто наслаждаемся им каждый день и предвкушаем, когда снова сможем его использовать", — цитирует Франка The Guardian.