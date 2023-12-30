Постекоглу: "Ничего волшебного не случится в январе"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу призвал не ждать чудес от своего клуба в зимнее трансферное окно.

В последние недели "Тоттенхэм" испытывает огромные кадровые проблемы ввиду травм и дисквалификаций, следствием чего стало выбывание "шпор" за пределы топ-4 Премьер-Лиги.



Постекоглу уже неоднократно говорил, что ему требуется усиление в январе, однако Анге не ждет чудес и готов двигаться поступательно.



"Ничего волшебного не случится в январское окно. Нам нужно продолжать развивать команду. У нас было только одно трансферное окно для того, чтобы перестроиться на другой лад".



"Тот факт, что мы находимся в таком положении, является заслугой игроков. Посмотрим, что мы сможем предпринять в январе, но в конце концов все сводится к развитию команды и достижению ей облика, в которым мы сможем добиваться желаемых целей".



"То, каким образом мы играем, требует больших физических усилий — больше, нежели для других клубов. Чтобы поддерживать это и оставаться командой, нам нужен сильный подбор игроков, и это не секрет".



"В данный момент у нас и близко этого нет, и это можно понять — у нас было только одно трансферное окно. Это не могло случиться за раз. Мы все еще в начале пути", — цитирует Постекоглу Daily Mail.