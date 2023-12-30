Почеттино ожидает получить влияние на трансферы "Челси" в январе

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино уверен, что он будет участвовать решении трансферных вопросов в январе.

Минувшим летом Почеттино почти не влиял на трансферы "Челси", потому что едва приступил к работе в качестве главного тренера и еще не познакомился со всеми игроками.



Крайне ограниченное влияние имел и Грэм Поттер, предшественник Почеттино, в январе 2023, когда "синие" потратили на трансферы 290 миллионов фунтов.



Однако Почеттино ожидает, что на сей раз "Челси" будет консультироваться с ним, и без его ведома никто не придет и никто не уйдет.



"Разумеется, главный тренер, тренер, менеджер должен в этом участвовать... Было бы безумием думать, что он не будет участвовать в принятии каких-либо решений, влияющих на его область работы. Конечно, мы будем делиться мнениями с владельцами, спортивными директорами, но я не могу представить идею того, что не буду участвовать в процессе".



"У нас очень хорошее взаимопонимание, мы разговариваем каждый день, и мы будем принимать решения при согласии всех сторон", — цитирует Почеттино The Telegraph.