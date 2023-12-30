"Челси" собирается повысить цены на сезонные абонементы

"Челси" готовится расстроить своих болельщиков повышением цен на сезонные абонементы со следующего сезона.

За три последних трансферных окна "Челси" потратил свыше 1 миллиарда фунтов на трансферы, из-за чего оказался в сложном положении в плане соблюдения правил финансового фейр-плей.



В преддверии зимнего окна "Челси" даже вынужден задумываться о продаже полузащитника Конора Галлахера — одного из своих лучших игроков, если не самого лучшего, в этом сезоне.



Текущее 10-е место в Премьер-Лиге не дает "Челси" особых надежд на попадание в Лигу Чемпионов, поэтому, находясь в поисках дополнительных источников дохода, "синие" были вынуждены задуматься о повышении цен на сезонные абонементы.



По информации Evening Standard, окончательное решение пока не принято, но "Челси" уже ведет подготовительную работу к повышению цен, которые в общей категории были заморожены с сезона 2011/12.



С 2018 года стоимость обслуживания "Стэмфорд Бридж" выросла на 31%, поэтому "Челси" просто вынужден пойти на непопулярную среди фанатов меру.



В Лондоне сезонные абонементы у "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Фулхэма" значительно дороже, чем у "Челси", а среди клубов "большой шестерки" только "Манчестер Сити" может похвастать более низкими ценами, нежели "синие".



Добавим, в преддверии этого сезона 17 клубов Премьер-Лиги из 20 повысили цены на сезонные абонементы. Тем не менее, удорожание считается моветоном и крайне болезненно воспринимается фанатами, если результаты команды оставляют желать лучшего.