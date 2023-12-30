Почеттинно сравнил Палмера с Ди Марией

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино считает, что вингер Коул Палмер обладает потенциалом его бывшего подопечного по ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Палмер очень удачно вписался в игру "Челси" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна.



Палмер забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах Премьер-Лиги за "Челси", и своей игрой 21-летний англичанин напоминает Почеттино его соотечественника.



"Он (Палмер) — потенциальный Ди Мария, учитывая позицию, на которой он играет, учитывая то, что он левша, и учитывая схожие черты в плане мастерства".



"Анхель становился победителем Чемпионата Мира, он работал с нами в Париже, и он удивительный игрок".



"Он (Палмер) обладает способностью и потенциалом приблизиться к Ди Марии со временем. Он все еще далек от этого, но он игрок вроде Анхеля, который может быть связующим звеном, плеймейкером и который обладает способностью забивать, ассистировать".



"Когда покупаешь игрока, ты всегда надеешься, что они будут играть наилучшим образом. Но, конечно, он действительно хорошо выступает с первого дня, он очень хорошо адаптировался к клубу, партнерам по команде, жизни в "Челси".



"И да, это удивительно — ты всегда ожидаешь, что игрок сможет играть хорошо, но он исключителен", — цитирует Почеттино talkSPORT.