"Арсенал" отклонил запрос "Пэлас" насчет Нкетиа

"Арсенал" отклонил запрос "Кристал Пэлас" насчет доступности нападающего Эдди Нкетиа для трансфера в январе.

Сейчас "Пэлас" находится в поисках нападающего, готовясь к расставанию с Жан-Филиппом Матета, и имеет давний интерес к Нкетиа.



Нкетиа сыграл во всех матчах "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги, за исключением одного, но лишь на половину из них выходил в стартовом составе, обычно выступая в роли дублера Габриэля Жезуса.



Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" дал понять "Пэлас", что 24-летний англичанин недоступен в январе — ни для аренды, ни для постоянного трансфера.



Позиция "Арсенала" в отношении Нкетиа может измениться только в том случае, если сами "канониры" приобретут нападающего в январе — кого-нибудь вроде Айвена Тоуни из "Брентфорда".