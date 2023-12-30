20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 30 декабря, шестью поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛУТОН — ЧЕЛСИ 15:30



В двух последних матчах Премьер-Лиги "Лутон" набрал шесть очков — на одно больше, чем в 10 предыдущих (1 победа, 2 ничьи, 7 поражений). "Челси" проиграл все четыре последних выездных поединка в высшем дивизионе. Предыдущий раз "синие" приезжали в гости к "шляпникам" в марте 2022, одержав победу 2:3 в рамках 5-го раунда Кубка Англии.



Полузащитник "Лутона" Джордан Кларк оправился после болезни, но Исса Каборе и Марвелус Накамба все еще отсутствуют.



После дисквалификаций возвращаются вингеры "Челси" Рахим Стерлинг и Коул Палмер. Ромео Лавиа и Михаил Мудрик получили небольшие повреждения против "Кристал Пэлас", и теперь оба под вопросом.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 18:00



"Вулверхэмптон" не проигрывает дома уже семь матчей Премьер-Лиги кряду (4 победы, 3 ничьи) — с поражения 1:3 от "Ливерпуля" 16 сентября. "Эвертон" выиграл пять из семи последних выездных поединков чемпионата, в оставшихся двух уступив "Ливерпулю" и "Тоттенхэму". "Волки" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "ирисками" (1 ничья) — как и в 21 предыдущей в рамках высшего дивизиона.



Защитник "Вулверхэмптона" Крейг Доусон в порядке, несмотря на рассечение колена. Хван Хи Чхан оправился после спазмов в спине. Марио Лемина и Бубакар Камара под вопросом.



"Эвертон" устроит фитнес-тест для полузащитника Абдулая Дукуре, который пропустил три последних матча из-за проблем с бедром. Эшли Янг и Идрисса Гейе продолжают лечиться.



АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В своем предыдущем домашнем матче "Астон Вилла" сыграла вничью 1:1 с "Шеффилд Юнайтед", хотя до этого одержала 15 побед кряду на своем поле. "Бернли" — единственная в этом сезоне Премьер-Лиги команда, которая не набрала ни очка, уступая в счете по ходу своих поединков. "Бордовые" ни разу не проиграли в четырех последних выездах к "вилланам" (1 победа, 3 ничьи).



Крайний защитник "Виллы" Люка Динь пропустит минимум три недели с травмой задней поверхности бедра. Мэтти Кэш свою дисквалификацию уже отбыл, Бубакар Камара — пока нет. Юри Тилеманс все еще отсутствует, Пау Торрес не готов к выходу в старте.



Полузащитник "Бернли" Джек Корк близок к возвращению в строй. Аарон Рэмси и Йоханн Берг Гудмундссон вернулись на поле еще на Boxing Day.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРЕНТФОРД 18:00



"Кристал Пэлас" не знает побед уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 5 поражений). "Брентфорд" потерпел четыре поражения подряд в высшем дивизионе. Все три последние встречи "орлов" и "пчел" завершились с одинаковым счетом 1:1.



"Пэлас" предстоит оценить готовность нападающего Одсонна Эдуара. Сэм Джонстон пока не залечил икроножную мышцу.



Полузащитник "Брентфорда" Фрэнк Оньека возвращается после "бана", но Бен Ми и Айвен Тоуни все еще дисквалифицированы. В лазарете остаются Рико Генри, Кристоффер Айер, Аарон Хики, Джошуа Дасилва, Бриан Мбемо и Кевин Шаде.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" пропускал в каждом из девяти последних матчей Премьер-Лиги. "Шеффилд Юнайтед" пропустил 47 голов в 19 первых поединках этого сезона Премьер-Лиги — больше было только у "Бернли" в 1997/98 (50). "Горожане" выиграли все шесть последних встреч с "клинками".



"Сити" потерял защитника Джона Стоунса с травмой лодыжки. Кевин Де Брюйне, Жереми Доку и Эрлинг Холанд вернутся в январе.



"Шеффилд Юнайтед" вынужден обходиться без дисквалифицированных Анела Ахмедходжича и Густаво Хамера. Джеймс Макати не сыграет из-за условий своей аренды.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:30



Над "Ноттингем Форест" нависла угроза оформить пять домашних поражений кряду в высшем дивизионе, чего не случалось с марта 1999. "Манчестер Юнайтед" не забил ни одного гола в трех последних выездных матчах Премьер-Лиги. "Красные дьяволы" выиграли все 11 последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях.



Полузащитник "Форест" Ибраим Сангаре пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Серж Орье, Фелипе и Тайво Авоньи по-прежнему травмированы.



Люк Шоу, Софьян Амрабат и Антони Мартиаль пока не готовы вернуться к выступлениям за "Юнайтед". Также вне игры Харр и Магуайр, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Каземиро и Мейсон Маунт.