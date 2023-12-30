20-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 30 декабря, шестью поединками стартует 20-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛУТОН — ЧЕЛСИ 15:30
В двух последних матчах Премьер-Лиги "Лутон" набрал шесть очков — на одно больше, чем в 10 предыдущих (1 победа, 2 ничьи, 7 поражений). "Челси" проиграл все четыре последних выездных поединка в высшем дивизионе. Предыдущий раз "синие" приезжали в гости к "шляпникам" в марте 2022, одержав победу 2:3 в рамках 5-го раунда Кубка Англии.
Полузащитник "Лутона" Джордан Кларк оправился после болезни, но Исса Каборе и Марвелус Накамба все еще отсутствуют.
После дисквалификаций возвращаются вингеры "Челси" Рахим Стерлинг и Коул Палмер. Ромео Лавиа и Михаил Мудрик получили небольшие повреждения против "Кристал Пэлас", и теперь оба под вопросом.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 18:00
"Вулверхэмптон" не проигрывает дома уже семь матчей Премьер-Лиги кряду (4 победы, 3 ничьи) — с поражения 1:3 от "Ливерпуля" 16 сентября. "Эвертон" выиграл пять из семи последних выездных поединков чемпионата, в оставшихся двух уступив "Ливерпулю" и "Тоттенхэму". "Волки" одержали четыре победы в пяти последних встречах с "ирисками" (1 ничья) — как и в 21 предыдущей в рамках высшего дивизиона.
Защитник "Вулверхэмптона" Крейг Доусон в порядке, несмотря на рассечение колена. Хван Хи Чхан оправился после спазмов в спине. Марио Лемина и Бубакар Камара под вопросом.
"Эвертон" устроит фитнес-тест для полузащитника Абдулая Дукуре, который пропустил три последних матча из-за проблем с бедром. Эшли Янг и Идрисса Гейе продолжают лечиться.
АСТОН ВИЛЛА — БЕРНЛИ 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
В своем предыдущем домашнем матче "Астон Вилла" сыграла вничью 1:1 с "Шеффилд Юнайтед", хотя до этого одержала 15 побед кряду на своем поле. "Бернли" — единственная в этом сезоне Премьер-Лиги команда, которая не набрала ни очка, уступая в счете по ходу своих поединков. "Бордовые" ни разу не проиграли в четырех последних выездах к "вилланам" (1 победа, 3 ничьи).
Крайний защитник "Виллы" Люка Динь пропустит минимум три недели с травмой задней поверхности бедра. Мэтти Кэш свою дисквалификацию уже отбыл, Бубакар Камара — пока нет. Юри Тилеманс все еще отсутствует, Пау Торрес не готов к выходу в старте.
Полузащитник "Бернли" Джек Корк близок к возвращению в строй. Аарон Рэмси и Йоханн Берг Гудмундссон вернулись на поле еще на Boxing Day.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРЕНТФОРД 18:00
"Кристал Пэлас" не знает побед уже восемь матчей Премьер-Лиги кряду (3 ничьи, 5 поражений). "Брентфорд" потерпел четыре поражения подряд в высшем дивизионе. Все три последние встречи "орлов" и "пчел" завершились с одинаковым счетом 1:1.
"Пэлас" предстоит оценить готовность нападающего Одсонна Эдуара. Сэм Джонстон пока не залечил икроножную мышцу.
Полузащитник "Брентфорда" Фрэнк Оньека возвращается после "бана", но Бен Ми и Айвен Тоуни все еще дисквалифицированы. В лазарете остаются Рико Генри, Кристоффер Айер, Аарон Хики, Джошуа Дасилва, Бриан Мбемо и Кевин Шаде.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Сити" пропускал в каждом из девяти последних матчей Премьер-Лиги. "Шеффилд Юнайтед" пропустил 47 голов в 19 первых поединках этого сезона Премьер-Лиги — больше было только у "Бернли" в 1997/98 (50). "Горожане" выиграли все шесть последних встреч с "клинками".
"Сити" потерял защитника Джона Стоунса с травмой лодыжки. Кевин Де Брюйне, Жереми Доку и Эрлинг Холанд вернутся в январе.
"Шеффилд Юнайтед" вынужден обходиться без дисквалифицированных Анела Ахмедходжича и Густаво Хамера. Джеймс Макати не сыграет из-за условий своей аренды.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 20:30
Над "Ноттингем Форест" нависла угроза оформить пять домашних поражений кряду в высшем дивизионе, чего не случалось с марта 1999. "Манчестер Юнайтед" не забил ни одного гола в трех последних выездных матчах Премьер-Лиги. "Красные дьяволы" выиграли все 11 последних встреч с "лесниками" во всех соревнованиях.
Полузащитник "Форест" Ибраим Сангаре пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Серж Орье, Фелипе и Тайво Авоньи по-прежнему травмированы.
Люк Шоу, Софьян Амрабат и Антони Мартиаль пока не готовы вернуться к выступлениям за "Юнайтед". Также вне игры Харр и Магуайр, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Тирелл Маласиа, Каземиро и Мейсон Маунт.
30.12.2023 00:05
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Чёт непонятно...если Украине кирдык, Мурика их кидает с финансированием, армия у них закончилась, со все сторон давит привет-медвед, то зачем тогда мы их обстреливаем :? Это как пинать слабого. Не верю, что в Кремле пиздят и что святой геостратэг и его когорта такие мерзкие. Такого просто не может быть.
Непонятно...
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30.12.2023 00:39 # удалить
iskander8sg
В последнее время, я чет стал забывать, какую попоболь вызывает у ватанов тот факт, что я в безопасности и не страдаю от войны напрямую..))
А ведь спроси у местных ватанов: "кого из укров фапла вы бы хотели наказать?", то 9 из 10 скажет мой ник)
Чего так?)
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Ждём не дождёмся матч пенсов.
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Пиздец как можно было проебать ВХЮ у себя дома ...
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Каклы, чо с вашим ибалом? Подарки новогодние не понравились? Ахахахаха!!!!
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Вас ждёт много подарков в 2024
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