Льорис договорился с "Лос-Анджелесом"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис достиг устной договоренности с "Лос-Анджелесом" из МЛС.

Только накануне прессе стало известно, что переговоры 37-летнего француза и калифорнийского клуба находятся в завершающей стадии.



Как сообщает Daily Mail, сейчас стороны договорились на словах, и Льорис дал свое согласие на переход в "Лос-Анджелес".



Ожидается, что теперь Льорис заключит с "Лос-Анджелесом" однолетний контракт с возможностью продления.



В этом сезоне Льорис не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм", оказавшись позади не только нового первого номера "шпор" Гульельмо Викарио, но и его дублера Фрэйзера Форстера.



Добавим, сейчас в МЛС межсезонье, а новую кампанию "Лос-Анджелес" начинает только в конце февраля.