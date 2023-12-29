Льорис договорился с "Лос-Анджелесом"
Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис достиг устной договоренности с "Лос-Анджелесом" из МЛС.
Только накануне прессе стало известно, что переговоры 37-летнего француза и калифорнийского клуба находятся в завершающей стадии.
Как сообщает Daily Mail, сейчас стороны договорились на словах, и Льорис дал свое согласие на переход в "Лос-Анджелес".
Ожидается, что теперь Льорис заключит с "Лос-Анджелесом" однолетний контракт с возможностью продления.
В этом сезоне Льорис не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм", оказавшись позади не только нового первого номера "шпор" Гульельмо Викарио, но и его дублера Фрэйзера Форстера.
Добавим, сейчас в МЛС межсезонье, а новую кампанию "Лос-Анджелес" начинает только в конце февраля.
29.12.2023 23:00
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