Клубы Премьер-Лиги следят за Джованни Симеоне

Нападающий Джованни Симеоне хочет покинуть "Наполи" в январе, что не осталось без внимания со стороны клубов Премьер-Лиги.

В 2022 году "Наполи" пригласил Симеоне на подмену Виктора Осимхена. Забив 11 голов во всех соревнованиях, Джованни помог своему клубу завоевать первый с 1990 титул Серии А.



Однако в этом сезоне Симеоне крайне ограничен в игровых минутах, отметившись лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Наполи" во всех соревнованиях.



По информации Sky Sports, в ближайшие дни у Джованни состоится встреча с руководством "Наполи", и сын главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне попросит отпустить его из клуба.



Сразу несколько европейских клубов, включая представителей Премьер-Лиги, следят за ситуацией вокруг 28-летнего игрока сборной Аргентины с итальянским паспортом.