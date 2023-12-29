У Хамеда Траоре обнаружена малярия

"Борнмут" надолго лишился полузащитника Хамеда Траоре, у которого была диагностирована малярия.

Траоре присоединился к "Борнмуту" только в январе, перебравшись из "Сассуоло" на правах аренды с обязательном по выкупу за 26 миллионов фунтов.



За свои первые 12 месяцев в Англии Траоре сыграл только 10 матчей, и совсем скоро 23-летнему полузащитнику предстояло уехать в сборную Кот-д'Ивуара для выступления на Кубке Африки.



Но вместо этого Траоре оказался в госпитале, где у него диагностировали малярию — опасное инфекционное заболевание, возбудителями которого являются комары. Об игре в футбол в обозримом будущем не может быть и речи.



"Прямо сейчас ему гораздо лучше, Последние недели были тяжелыми для него лично и со спортивной точки зрения. Он пропустит некоторое время. Нам нужно убедиться, что он в порядке и должным образом восстановился", — цитирует главного тренера "Борнмута" Андони Ираолу The Guardian.