Тен Хаг — о сделке МЮ с Рэтклиффом: "Я сосредоточен на матчах"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что сосредоточен на матчах и пока не разговаривал с сэром Джимом Рэтклиффом или его представителями.

В канун Рождества "Юнайтед" объявил, что Рэтклифф, глава химической компании Ineos, покупает 25% акций клуба и получает контроль над футбольными операциями "красных дьяволов". В данный момент эта сделка находится на одобрении Премьер-Лиги.



Тен Хаг считает происходящие изменения позитивной вещью для "Юнайтед", однако Эрик предпочитает не отрываться от своей работы.



"Пока что я сосредоточен на матчах, поэтому я не хочу отвлекаться. Но в ближайшие дни, недели у нас будет время для этого, и тогда я буду знать больше".



"Но я думаю, это хорошая вещь, очень позитивная. Мы по-настоящему предвкушаем совместную работу. Ineos хочет работать со мной, в рамках этой структуры, а я хочу работать с ними. Наше расписание такое плотное, поэтому пока что у меня не было времени поговорить с ними, но это случится".



"Мы всегда хотим побеждать, кто бы ни был нашим владельцем. Мы назначены здесь, чтобы побеждать, поэтому нам нужна культура победителей в своей области, независимо от владельца. Но, конечно, владельцы могут вдохновлять тебя", — цитирует Тен Хага The Guardian.