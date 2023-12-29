Почеттино предвкушает выезд к "Лутону"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда должна быть готова к "настоящему футболу" во время выезда к "Лутону" в субботу.

В полдень субботы "Челси" предстоит сыграть на "Кенилуорт Роуд", который вмещает 11,500 зрителей.



Этот выезд на "олдскульный" стадион вызывает ностальгические чувства у Почеттино, однако Маурисио заранее знает, что его команду ждет непростое испытание.



"Я старый человек, я романтик. Я люблю футбол прошлого, и такого рода стадионы заставляют тебя вспомнить, когда я сам начинал играть".



"Это стадион, который пахнет по-другому. Это не роскошь в том плане, как мы воспринимаем роскошь сегодня. Это того рода стадион, на котором ты обожаешь находиться. Это история, это совершенно по-другому".



"Сегодня мы живем в другую эру, но когда приезжаешь туда, ты чувствуешь настоящий футбол".



"Нам нужно отправиться в Лутон, думая, что это будет по-настоящему тяжело. Стадион, их фанаты и команда, которая любит сражаться и по-настоящему упорно трудится".



"Конечно, если мы хотим добиться хорошего результата, нам нужно быть готовыми играть в футбол, но также нам нужно соответствовать сопернику в плане желания и готовности сражаться за каждый мяч".



"Это будет хорошая проверка для нас", — цитирует Почеттино BBC.