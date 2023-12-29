Мойес подпишет новый контракт с "Вест Хэмом"

"Вест Хэм" собирается положить конец спекуляциям насчет будущего Дэвида Мойеса, заключив со своим главным тренером новый контракт на два с половиной года.

В пятницу Мойес празднует четыре года своего второго периода на тренерском мостике "Вест Хэма", днем ранее одержав яркую победу 0:2 против "Арсенала".



После матча на "Эмирейтс" Мойес выразил уверенность насчет нового контракта с "Вест Хэмом", но отметил, что он и клуб никуда не спешат.



По информации Sky Sports, эта неопределенность вскоре будет снята, и Мойес, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, свяжет свое будущее с "молотобойцами" до лета 2026.



Благодаря победе над "Арсеналом" подопечные Мойеса поднялись в топ-6 Премьер-Лиги. Также "Вест Хэм" уже вышел в 1/8 финала Лиги Европы, поэтому у боссов клуба есть все причины быть довольными сотрудничеством с шотландским специалистом.