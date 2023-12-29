Клопп уверен, что "Ливерпуль" справится с потерей Салаха

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда справится с потерей нападающего Мохамеда Салаха, который уезжает на Кубок Африки.

На своей пресс-конференции в пятницу Клопп подтвердил, что домашний матч против "Ньюкасла" 1 января станет последним для Салаха перед отъездом в сборную Египта.

Кроме того, полузащитник Ватару Эндо уедет на Кубок Азии выступать за сборную Египта, однако Клопп уверен, что "Ливерпуль" выдержит это, как выдерживал в прошлом.

"Это так себе ситуация, когда ты теряешь своего бомбардира, но с нами бывало и хуже в прошлом, когда уезжали Садио (Мане) и Мо, и мы каким-то образом справлялись".

"Традиционно один из них по-настоящему далеко продвигался в этом соревновании, что делало нашу ситуацию еще хуже. Поэтому нам нужно преодолеть это. Мы знаем, что время от времени Кубок Африки проводится, и время от времени Мо должен туда уезжать. Это всегда было ясно. Теперь в лице Эндо у нас также есть участник Кубка Азии. Мы справимся с этим", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Кубок Африки, Ливерпуль, Салах, сборная Египта

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. lfc1962 29.12.2023 17:14 # lfc1962
    Ватару Эндо уедет на Кубок Азии выступать за сборную Японии

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  2. makeewadim 29.12.2023 17:05 # makeewadim
    lol/ На нём всё держится! Остальных как с улицы набрали..

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