Клопп уверен, что "Ливерпуль" справится с потерей Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда справится с потерей нападающего Мохамеда Салаха, который уезжает на Кубок Африки.

На своей пресс-конференции в пятницу Клопп подтвердил, что домашний матч против "Ньюкасла" 1 января станет последним для Салаха перед отъездом в сборную Египта.



Кроме того, полузащитник Ватару Эндо уедет на Кубок Азии выступать за сборную Египта, однако Клопп уверен, что "Ливерпуль" выдержит это, как выдерживал в прошлом.



"Это так себе ситуация, когда ты теряешь своего бомбардира, но с нами бывало и хуже в прошлом, когда уезжали Садио (Мане) и Мо, и мы каким-то образом справлялись".



"Традиционно один из них по-настоящему далеко продвигался в этом соревновании, что делало нашу ситуацию еще хуже. Поэтому нам нужно преодолеть это. Мы знаем, что время от времени Кубок Африки проводится, и время от времени Мо должен туда уезжать. Это всегда было ясно. Теперь в лице Эндо у нас также есть участник Кубка Азии. Мы справимся с этим", — цитирует Клоппа The Guardian.