Кэмпбелл советует "Арсеналу" продать Смит-Роу для приглашения Тоуни

Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл посоветовал "канонирам" продать полузащитника Эмиля Смит-Роу, если это поможет заполучить бомбардира "Брентфорда" Айвена Тоуни.

Поражение 0:2 от "Вест Хэма" в четверг вечером вновь показало, что "Арсеналу" не хватает игрока, который сможет завершать атаки команды.



Тоуни считается целью номер один "Арсенала" на январь, но чтобы потянуть столь дорогостоящий трансфер, "канонирам", вероятно, придется кого-нибудь продать.



Кэмпбелл считает, что "Арсенал" мог бы принести в жертву 23-летнего Смит-Роу, хотят тот и является продуктом академии лондонского клуба.



"Можно сказать, что усиление требуется обороне, точно полузащите и нападению — в Западном Лондоне как раз есть парень (Тоуни), который соскучился по игре в футбол и которого сватают в "Арсенал".



"Это был бы отличный переход, но в данный момент времени, я не уверен, возможно ли это с финансовой точки зрения".



"Но, думаю, "Арсенал" не может позволить себе сидеть сложа руки, они обязаны быть проактивными, потому что это огромная возможность завоевать титул".



"Проблема в том, чтобы управиться с этими финансами, этим ФФП, ведь именно поэтому они взяли Райю только в аренду".



"Я не знаю, будет ли "Брентфорд" так добр, что отпустит его (Тоуни) в аренду. Я не представляю себе этого. Уверен, они захотят получить деньги".



"У них есть некоторые активы, на которых будет спрос. Некоторые фанаты "Арсенала" не хотят, чтобы воспитанники вроде Смит-Роу уходили из клуба. Но если ты претендуешь на титул, ты должен быть беспощаден, ты должен быть по-настоящему беспощаден".



"И если ты можешь продать пару игроков, этим создав себе возможность для приглашения кого-нибудь вроде Тоуни, то так и нужно поступить", — сообщил Кэмпбелл talkSPORT.