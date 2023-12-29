Саундерс советует МЮ избавиться от 10 игроков

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Дерби" и сборной Уэльса Дин Саундерс назвал 10 игроков, от которых должен избавиться "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" весьма неудачным образом проводит этот сезон, проиграв 13 из 27 своих матчей во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" уже вылетели из Кубка Лиги и Лиги Чемпионов.



Саундерс считает, что у главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага слишком много "пассажиров" в составе, и к таковым Дин относит даже Люка Шоу с Маркусом Рэшфордом.



"Рэшфорд находится там слишком долго. Мартиаля я бы лично отвез в аэропорт, как и Антони".



"Люк Шоу находится там слишком долго. Далот недостаточно хорош. Варан — хороший игрок, но очевидно, что у него не складывается. Тен Хаг уже пытался избавиться от Варана".



"Джонни Эванс сейчас недостаточно хорош. От Ван-Биссаки он (Тен Хаг) уже пытался избавиться. Он избавился от Фреда. Тренер показал, что считает Мактоминея недостаточно хорошим игроком, но он забивает голы".



"По моему мнению, Мактоминей недостаточно хорош, чтобы играть за "Манчестер Юнайтед". Если ты играешь за "Манчестер Юнайтед" в полузащите, ты должен быть одним из лучших полузащитников в мире. Ты играешь не за "Кристал Пэлас"!



"Это первые, кто приходит мне в голову... Санчо, Антони, Мартиаль. Только эти трое стоили клубу где-то 200 миллионов фунтов. Пассажиры. Абсолютные пассажиры", — сообщил Саундерс talkSPORT.