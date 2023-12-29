Клаттенбург уверен, что гол Соучека был засчитан правильно

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург уверен, что гол полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека против "Арсенала" был засчитан правильно.

До сих пор остается загадкой, вышел ли мяч за пределы поля, когда Джаррод Боуэн ассистировал Соучеку на 13-й минуте матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне вечером.



По мнению Клаттенбурга, бригада арбитров правильно отработала этот эпизод, потому что система VAR не смогла подтвердить выход мяча за линию, а значит решение рефери Майкла Оливера должно было остаться в силе.



Клаттенбург считает, что наличие камер сверху или чипа внутри футбольного мяча позволило бы предотвратить повторение подобной ситуации.



"Арбитры не могли принять другого решения. Решение рефери в поле заключалось в том, чтобы засчитать гол".



"Мы не можем быть на 100 процентов уверены, что мяч вышел за пределы поля. Нужно убедиться, мяч явно за линий, и для этого нет однозначных свидетельств. Им нужен другой ракурс, но бедро Боуэна блокирует обзор".



"Поместите камеры сверху или просто поставьте чип в мяч", — сообщил Клаттенбург Amazon Prime.