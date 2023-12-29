Мойес ожидает заключить новый контракт с "Вест Хэмом"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что не ожидает каких-либо проблем при согласовании нового контракта.

Совершив внушительные инвестиции в состав минувшим летом, "Вест Хэм" не слишком убедительно выглядел в Премьер-Лиге на старте этого сезона.



В прессе даже появились слухи, что "молотобойцы" не собираются продлевать истекающий в конце сезона контракт Мойеса.



Однако после победы 0:2 над "Арсеналом" Мойес дал понять, что ожидает заключить новый контракт с "Вест Хэмом". Правда, этого придется подождать.



"Мы готовимся к разговору. Я не думаю, что кто-либо из нас порывается поскорее это уладить. Мы это уладим, я не вижу больших проблем насчет этого".



"Мы не спешим. Мы уладим это, когда будем готовы. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь".



"Изначально мы пришли сюда, чтобы обезопасить "Вест Хэм" от вылета, но мы выросли и стали лучше, хотя мы по-прежнему не ужинаем во главе стола".



"Мы в порядке. Я хорошо лажу с руководством. Они в восторге. Они довольны сильными выступлениями команды в Премьер-Лиге и Европе", — цитирует Мойеса Sky Sports.