Светская хроника за пятницу

Каземиро и Джейдон Санчо не интересны ПСЖ. Уэйну Руни грозит увольнение из "Бирмингема". Оскар заработал в Китае 146 миллионов фунтов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Болонья" не отпустит нападающего Джошуа Зиркзее в "Манчестер Юнайтед" в январе. (Daily Express)



ПСЖ не заинтересован в приглашении игроков "Юнайтед" Каземиро или Джейдона Санчо в январе. (Ben Jacobs)



Дортмундская "Боруссия" готовит запрос насчет полузащитника "Юнайтед" Дэна Гора. (Football Insider)



"Челси" рассмотрит предложения по полузащитнику Конору Галлахеру в размере 45-50 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)



Нападающий Серу Гирасси готов покинуть "Штутгарт" в январе. Заполучить 27-летнего гвинейца хотят "Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Мила". (Gazzetta dello Sport)



Нападающий Айвен Тоуни остается целью номер один "Арсенала" на январь, но "канониры" опасаются, что "Брентфорд" не отпустит игрока из-за своей неважной формы. (The Sun)



"Арсенал" продолжает следить за полузащитником "Эвертона" Амаду Онана. (Evening Standard)



В шорт-листе "Тоттенхэма" по укреплению центра обороны значатся Джо Гомес из "Ливерпуля", Жан-Клер Тодибо из "Ниццы", Ллойд Келли из "Борнмута и Раду Дрэгушин из "Дженоа". (Daily Mail)



Следующим летом "Ювентус" может обменять своего нападающего Душана Влаховича на Ромелу Лукаку, принадлежащего "Челси". (Tuttosport)



"Барселона" заинтересовалась полузащитником "Астон Виллы" Дугласом Луисом. (Sport)



Нападающий "Вулверхэмптона" Саша Калайджич открыт к переходу в "Айнтрахт" на правах аренды. (Sky Sport Germany)



"Кристал Пэлас" хочет арендовать нападающего ПСЖ Уго Экитике. (Evening Standard)



"Ноттингем Форест" договаривается о переходе вингера "Монако" Желсона Мартинша. (L'Equipe)



"Вест Хэм" готов продать марокканского защитника Найефа Агерда, которым интересуются саудовские клубы. (Football Insider)



Защитник "Вест Хэма" Тило Керер стал целью для "Ромы" на январь. (Corriere dello Sport)



Другое



Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" уже задумывается об увольнении своего главного тренера Уэйна Руни, который был назначен два месяца назад. (Daily Mirror)



"Бирмингем" готов позвать бывшего наставника "Форест" Стива Купера. (The Sun)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт был назначен главным тренером "Беерсхота" из второго бельгийского дивизиона. (Liverpool Echo)



Стивену Джеррарду не грозит увольнение с поста главного тренера "Аль-Иттифака", несмотря на серию из девяти матчей кряду без побед. (Ben Jacobs)



За семь лет в Китае бывший полузащитник "Челси" Оскар получил 146 млн. фунтов в виде зарплаты. (Daily Mail)



Домой к полузащитнику "Манчестер Сити" Джеку Грилишу наведались грабители, унеся с собой ювелирных украшений на 1 млн. фунтов. (The Sun)