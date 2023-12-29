Фирмино может вернуться в Премьер-Лигу

К бывшему нападающему "Ливерпуля" Роберто Фирмино существует интерес из Премьер-Лиги в преддверии зимнего трансферного окна.

Напомним, еще до окончания прошлого сезона Фирмино объявил, что не будет продлевать свой истекающий в конце июня контракт с "Ливерпулем".



32-летний бразилец имел на руках множество предложений, но в итоге отправился свободным агентом в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.



Фирмино начал свою саудовскую карьеру с хет-трика, но с тех пор больше не забивал. Игра Роберто вызывает большие нарекания у фанатов "Аль-Ахли", занимающего третье место в своем первенстве.



Как сообщает talkSPORT, Фирмино и сам испытывает разочарование в отношении "Аль-Ахли", который готов отпустить Роберто в аренду в январе.



Фирмино все еще может остаться в Саудовской Аравии, где его готовы приютить "Аль-Иттифак" Стивена Джеррарда, "Аль-Шабаб" и "Аль-Фатех". Но также к Роберто существует интерес из Турции, Бразилии и Англии.



Одним из возможных вариантов Фирмино в Премьер-Лиге называется "Шеффилд Юнайтед", однако интерес "клинков" существовал еще до недавней смены главного тренера.