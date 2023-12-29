Артета сетует на то, что VAR не смогла определить выход мяч за пределы поля
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетовал на то, что система VAR не смогла однозначно определить, вышел ли мяч за пределы поля в эпизоде с голом полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека.
Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Вест Хэма", первый гол пропустив от Соучека на 13-й минуте.
Джаррод Боуэн, ассистировавший Соучеку, выполнял свою передачу от лицевой линии, и система VAR в течение трех с половиной минут пыталась определить, вышел ли мяч за пределы поля.
В итоге VAR не удалось найти кадр, который бы однозначно говорил о том, что мяч полностью покинул поле, поэтому решение рефери засчитать гол осталось в силе. А Артете лишь остается сокрушаться насчет этой неопределенности.
"Я сам не видел этого. Арбитры лишь сказали, что кадры не позволяют сделать однозначного вывода".
"Жаль, что технология, которая у нас есть, не настолько точна, чтобы сказать, вышел ли мяч из игры. Решение принято, и теперь мы ничего не можем с этим поделать".
"Мы должны были выигрывать матч, несмотря на это. Мы создали более чем достаточно для победы", — цитирует Артету Sky Sports.
29.12.2023 10:00
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Последние комментарии:
Уже 2 поражения из трех с такими голами ..почему нельзя камеры сверху по линии повестить?)
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Так кричали накуй ВАР... так гол без ВАР и защитали! Логично.
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Решение в пользу бензоколонки. Мяча не видно на линии, он ушел. Хоть мне и выгоден проеб гг, но я за честную борьбу, в отличии от грязных бедуинов
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Не Ротете сетовать на судей. Была бы игра Арсенала захватывающей и зрелищной, другое дело... а так лидируют благодаря судьям и дикому фарту...
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