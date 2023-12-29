Артета сетует на то, что VAR не смогла определить выход мяч за пределы поля

Джаррод Боуэн Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посетовал на то, что система VAR не смогла однозначно определить, вышел ли мяч за пределы поля в эпизоде с голом полузащитника "Вест Хэма" Томаша Соучека.

Накануне "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Вест Хэма", первый гол пропустив от Соучека на 13-й минуте.

Джаррод Боуэн, ассистировавший Соучеку, выполнял свою передачу от лицевой линии, и система VAR в течение трех с половиной минут пыталась определить, вышел ли мяч за пределы поля.

В итоге VAR не удалось найти кадр, который бы однозначно говорил о том, что мяч полностью покинул поле, поэтому решение рефери засчитать гол осталось в силе. А Артете лишь остается сокрушаться насчет этой неопределенности.

"Я сам не видел этого. Арбитры лишь сказали, что кадры не позволяют сделать однозначного вывода".

"Жаль, что технология, которая у нас есть, не настолько точна, чтобы сказать, вышел ли мяч из игры. Решение принято, и теперь мы ничего не можем с этим поделать".

"Мы должны были выигрывать матч, несмотря на это. Мы создали более чем достаточно для победы", — цитирует Артету Sky Sports.

Джаррод Боуэн


Метки VAR, Арсенал, Артета, Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 29.12.2023 10:26 # aliluya-nn
    Уже 2 поражения из трех с такими голами ..почему нельзя камеры сверху по линии повестить?)

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  2. chelsiukpro 29.12.2023 10:23 # chelsiukpro
    Так кричали накуй ВАР... так гол без ВАР и защитали! Логично.

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  3. gerrard08 29.12.2023 10:04 # gerrard08
    Решение в пользу бензоколонки. Мяча не видно на линии, он ушел. Хоть мне и выгоден проеб гг, но я за честную борьбу, в отличии от грязных бедуинов

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  4. largo-winch 29.12.2023 10:03 # largo-winch
    Не Ротете сетовать на судей. Была бы игра Арсенала захватывающей и зрелищной, другое дело... а так лидируют благодаря судьям и дикому фарту...

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