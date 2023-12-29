"Хетафе" обсуждает выкуп Гринвуда у "Юнайтед"

Президент "Хетафе" Анхель Торрес сообщил, что его клуб уже обсуждает постоянный трансфер нападающего Мейсона Гринвуда из "Манчестер Юнайтед".

Опорочив себя скандалом с изнасилованием и избиением своей девушки, на этот сезон Гринвуд отправился в "Хетафе" на правах аренды.



Гринвуд отлично освоился в испанском футболе, забив пять голов в 14 матчах, и местная пресса уже вовсю сватает 22-летнего англичанина в более серьезные клубы Ла Лиги, включая "Реал" и "Барселону".



Однако "Хетафе" не теряет надежд выкупить Гринвуда, даже если следующим летом будет вынужден перепродать его. Переговоры с "Юнайтед" уже стартовали.



"Несколько дней назад у нас состоялась видеоконференция (с МЮ). Парень суперсчастлив здесь. Сейчас он уехал туда, в Англию (на Рождество), к своей семье. Они знают, что мы заинтересованы сохранить его на следующий год, и я думаю, мы на правильном пути", — цитирует Торреса Daily Mirror.