"Хетафе" обсуждает выкуп Гринвуда у "Юнайтед"

Мейсон Гринвуд Президент "Хетафе" Анхель Торрес сообщил, что его клуб уже обсуждает постоянный трансфер нападающего Мейсона Гринвуда из "Манчестер Юнайтед".

Опорочив себя скандалом с изнасилованием и избиением своей девушки, на этот сезон Гринвуд отправился в "Хетафе" на правах аренды.

Гринвуд отлично освоился в испанском футболе, забив пять голов в 14 матчах, и местная пресса уже вовсю сватает 22-летнего англичанина в более серьезные клубы Ла Лиги, включая "Реал" и "Барселону".

Однако "Хетафе" не теряет надежд выкупить Гринвуда, даже если следующим летом будет вынужден перепродать его. Переговоры с "Юнайтед" уже стартовали.

"Несколько дней назад у нас состоялась видеоконференция (с МЮ). Парень суперсчастлив здесь. Сейчас он уехал туда, в Англию (на Рождество), к своей семье. Они знают, что мы заинтересованы сохранить его на следующий год, и я думаю, мы на правильном пути", — цитирует Торреса Daily Mirror.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед, Хетафе

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2023 09:00

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  1. keane16 29.12.2023 09:53 # keane16
    Если рэтклиф действительно неебаца фан мю, то должен понимать, что возвращение этого топаря - лучший возможный трансфер лета.

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  2. quavo 29.12.2023 09:05 # quavo
    Да хуй им

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  3. eakz 29.12.2023 09:01 # eakz
    на повышение

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