Онана просит отложить свой приезд в сборную Камеруна

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана надеется отсрочить свой приезд в сборную Камеруна для участия в Кубке Африки.

Накануне 27-летний Онана был назван в заявке камерунской сборной на Кубок Африки, который пройдет в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.



Камерунцы стартуют на турнире матчем против Гвинеи 15 января, однако на 9 января у них запланирована товарищеская игра против Замбии.



По информации ESPN, Онана надеется пропустить указанный товарищеский матч, чтобы сыграть за "Юнайтед" в поединке 3-го раунда Кубка Англии против "Уигана" 8 января.



В данный момент Онана ведет соответствующие переговоры с Федерацией футбола Камеруна. Андре настроен максимально сократить время своего отсутствия.



Добавим, Онана может пропустить четыре матча Премьер-Лиги — против "Тоттенхэма" (14 января), "Вулверхэмптона" (1 февраля), "Вест Хэма" (4 февраля) и "Астон Виллы" (11 февраля). Также Андре точно пропустит поединок 4-го раунда Кубка Англии 27-28 января, если "красные дьяволы" туда попадут.