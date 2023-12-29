Мойес: "Мы великолепно потрудились в обороне"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес похвалил свою команду за надежную игру в обороне против "Арсенала".

Несмотря на 30 нанесенных ударов, "Арсенал" имел не так много явных моментов в домашнем противостоянии с "Вест Хэмом" и в итоге потерпел поражение 0:2.



По мнению Мойеса, зачастую люди недооценивают мастерство игры в обороне, и "молотобойцы" показали, насколько это может быть важно.



"Мы великолепно потрудились в обороне. Игроки потрясающим образом сохраняли структуру, организацию, дисциплину. Разумеется, "Арсенал" играл невероятно хорошо и подверг так такому большому давлению, но оборонительная игра — это важная часть футбола".



"Порой люди не хотят слишком говорить об этом, но мы действительно хорошо потрудились в обороне. Если вы помните, домашняя форма была ключом к успешному выступлению "Арсенала". Сегодня вечером мы действительно хорошо потрудились, остановив их в этом", — цитирует Мойеса Evening Standard.