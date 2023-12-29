Артета: "Вест Хэм" был лучше в обеих штрафных"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что "Вест Хэм" превзошел его команду в обеих штрафных площадях.

Владея мячом 74% времени и нанеся 30 ударов, "Арсенал" умудрился проиграть домашний матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма" со счетом 0:2.



На протяжении почти всего матча "канониры" доминировали над соперником, который порой вжимался в свою штрафную, но поразить ворота Альфонса Ареоля так и не смогли.



Артета чувствует, что своей игрой "Арсенал" заслуживал больше, однако Микель признает, что "канониры" оказались уязвимы в обороне и беззубы впереди.



"Я поздравляю "Вест Хэм" и хвалю своих игроков. Это то, что я могу сказать вам".



"Таков футбол. Когда смотришь, как много мы создали в этом матче, то очень расстраивает видеть такой результат. Но они были лучше, чем мы, в обеих штрафных. Они нанесли два удара, с пенальти — три. Мы — 30".



"Если мы не забиваем 30 ударами, тогда нам нужно нанести 50-60 ударов, чтобы попытаться забить. Только так. Я не могу вспомнить матч, когда бы мы совершили больше касаний в чужой штрафной, больше доминировали и меньше позволили создать сопернику, хотя "Вест Хэм" — очень хорошая команда. Тем не менее, сегодня этого было недостаточно для победы в матче".



"Можно ли назвать этот вечер одним из самых разочаровывающих в моей карьере? Да, это так. Но таков футбол. Обычно, когда команда создает так много, это приносит победы в матчах".



"Таким образом мы одерживали свои победы. Против "Брайтона" мы создали так много, против "Ливерпуля" — тоже, но мы умеем забивать голы разными способами".



"Нам нужно сделать еще один шаг в этом отношении, чтобы выигрывать матчи комфортнее, потому что сегодня команда заслуживала победу в матче. Насчет этого нет сомнений", — цитирует Артету The Independent.