"Арсенал" проиграл дома "Вест Хэму" не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги
"Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Вест Хэма" и не смог вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге.
В стартовом составе "канониров" дисквалифицированного Кая Хаверца заменил Леандро Троссард.
Одну перестановку сделал и наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес, выпустив ветерана Анджело Огбонну вместо капитана Курта Зума.
"Арсенал" лучше начал матч, много контролируя мяч, но на 13-й минуте пропустил. Джаррод Боуэн от лицевой линии сделал скидку на границу вратарской, откуда Томаш Соучек пробил в касание — 0:1.
Открыв счет, далее "Вест Хэм" сосредоточился на удержании своего преимущества. В остатке первого тайма "канониры" оказывали давление, но преодолеть насыщенную оборону было непросто — лишь Букайо Сака имел реальную возможность сравнять счет, с острого угла пробив в штангу.
Вскоре после начала второго тайма Джеймс Уорд-Проуз подал угловой, а Константинос Мавропанос выиграл борьбу на втором этаже и пробил с касанием перекладины и штанги — 2:0. Праздновать гол в ворота бывшей команды "молотобоец" не стал.
"Арсенал" вновь принялся стучаться в закрытую дверь, но моментов почти не имел. Лишь Габриэль Жезус пару раз пробил мимо, а Троссарду не позволил отличиться голкипер гостей Альфонс Ареоля.
Как "канониры" ни старались, а наиграть хотя бы на один гол им так и не удалось. Более того, уже в компенсированное время Деклан Райс стал виновником назначения пенальти в ворота хозяев, однако Давид Райя отразил удар Саида Бенрахмы с 11-метровой отметки.
"Арсенал" разочаровал своих болельщиков беззубым футболом. "Вест Хэму" посчастливилось забить быстрый гол, но дальше "молотобойцы" четко следовали своему плану, заставляя соперника испытывать разочарование.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
29.12.2023 01:15
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Сам Бог велел нам быть лучшими в 2024
АПЛ и Одесса
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что за тур 3 конкурента слились
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Ожидание родителей : станет как Король Артур
Реальность: пидарастерка
Ахахахахахаха арюююююю
(ответить)
Моменты были, шансы были. Впрочем, такие игры полезны - они выявляют слабые стороны команды. Над ними нужно будет поработать. Райя молодец!
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Чудесный день, и петушки соснули, и арсик потерялся.
Карма она такая
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Я смотрю, этот Виталя не только хачидлу оприходовал, но и наркота и других мудил)
(ответить)
Короли на троне!
(ответить)
Худший матч в сезоне. Мартинелли наигрался, тень самого себя. Сака ударить нормально не может уже который матч, Жезус в своем стиле руинит 100% шансы. Вот к Эдегору вопросов нет, несколько раз классно взорвал игру. Можно похвалить ВХЮ за отличную игру в обороне, но моментов у нас достаточно было.
(ответить)
віталя, жыві)
(ответить)
Просто забыть фупел как страшный сон. Просто забыть Барнаул как страшный сон. Просто забыть бабусь как страшный сон. Просто забыть болящий брелочек как страшный сон. Просто забыть батю-манкурта как страшный сон. Просто забыть ебыря-председателя как страшный сон. Просто забыть...
(ответить)
Просто забыть этот матч как страшный сон. Ничего не летело в ворота. Такой же матч как у Ливера с МЮ.
(ответить)
Яиц Райса на всю команду не хватает.
(ответить)
Арсенал, Тоттенхем и Касл неплохо грели место в четвёрке для Щолсей. Пора Императорам занять своё законное место (не десятое).
#ВиталяЖиви
Столько хуёв залупульцев опробовать, и получить от них нож в псину. Но ничего, бабусь и председатель тебя утешат сегодня.
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Мойесу надо отдать должное. Грамотно поставленный автобус, хоть и первый гол достаточно спорный. Вар так и не показали компьютерную модель, пидорасы.
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takernotagiver
Потрясающее взаипонимание игроков Арсенала. Поэтому Артета и не хочет покупать кого-то в центр, чтоб не утратить такой слаженности в игре, которая просто потрясает. Даже Зина потрясающе вписался в это произведение искусства)
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Моес на опыте, отдал мячик пуссиналу и забрал 3 очка
Ждите горелые пуканы от любителей считать иксджи
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takernotagiver
Who's on top? Gooners are!
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На победу Вест Хэма кэф был 4,4 на 30-ой минуте, и это после забитого(((
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Опять Зинченко утопил Арсенал! Это же от него как от стены отскочил мяч к Боуэну, когда Боуэн ассист делал.
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