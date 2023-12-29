"Арсенал" проиграл дома "Вест Хэму" не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги

Константинос Мавропанос "Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Вест Хэма" и не смог вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "канониров" дисквалифицированного Кая Хаверца заменил Леандро Троссард.

Одну перестановку сделал и наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес, выпустив ветерана Анджело Огбонну вместо капитана Курта Зума.

"Арсенал" лучше начал матч, много контролируя мяч, но на 13-й минуте пропустил. Джаррод Боуэн от лицевой линии сделал скидку на границу вратарской, откуда Томаш Соучек пробил в касание — 0:1.

Открыв счет, далее "Вест Хэм" сосредоточился на удержании своего преимущества. В остатке первого тайма "канониры" оказывали давление, но преодолеть насыщенную оборону было непросто — лишь Букайо Сака имел реальную возможность сравнять счет, с острого угла пробив в штангу.

Вскоре после начала второго тайма Джеймс Уорд-Проуз подал угловой, а Константинос Мавропанос выиграл борьбу на втором этаже и пробил с касанием перекладины и штанги — 2:0. Праздновать гол в ворота бывшей команды "молотобоец" не стал.

"Арсенал" вновь принялся стучаться в закрытую дверь, но моментов почти не имел. Лишь Габриэль Жезус пару раз пробил мимо, а Троссарду не позволил отличиться голкипер гостей Альфонс Ареоля.

Как "канониры" ни старались, а наиграть хотя бы на один гол им так и не удалось. Более того, уже в компенсированное время Деклан Райс стал виновником назначения пенальти в ворота хозяев, однако Давид Райя отразил удар Саида Бенрахмы с 11-метровой отметки.

"Арсенал" разочаровал своих болельщиков беззубым футболом. "Вест Хэму" посчастливилось забить быстрый гол, но дальше "молотобойцы" четко следовали своему плану, заставляя соперника испытывать разочарование.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.12.2023 01:15

Количество просмотров Просмотров: 1335

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 29.12.2023 02:13 # kukuruzko
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    (ответить)

  2. fiezzo 29.12.2023 01:44 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Сам Бог велел нам быть лучшими в 2024
    АПЛ и Одесса

    (ответить)

  3. b84 29.12.2023 01:38 # b84
    что за тур 3 конкурента слились

    (ответить)

  4. v-0987654321 29.12.2023 01:35 # v-0987654321
    Ожидание родителей : станет как Король Артур

    Реальность: пидарастерка


    Ахахахахахаха арюююююю

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  5. krutoykanonir 29.12.2023 01:31 # krutoykanonir
    Моменты были, шансы были. Впрочем, такие игры полезны - они выявляют слабые стороны команды. Над ними нужно будет поработать. Райя молодец!

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  6. superperez101 29.12.2023 01:29 # superperez101
    Чудесный день, и петушки соснули, и арсик потерялся.
    Карма она такая

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  7. takernotagiver 29.12.2023 01:28 # takernotagiver
    Я смотрю, этот Виталя не только хачидлу оприходовал, но и наркота и других мудил)

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  8. dexter 29.12.2023 01:28 # dexter
    Короли на троне!

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  9. redwhitegun 29.12.2023 01:27 # redwhitegun
    Худший матч в сезоне. Мартинелли наигрался, тень самого себя. Сака ударить нормально не может уже который матч, Жезус в своем стиле руинит 100% шансы. Вот к Эдегору вопросов нет, несколько раз классно взорвал игру. Можно похвалить ВХЮ за отличную игру в обороне, но моментов у нас достаточно было.

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  10. narcot 29.12.2023 01:26 # narcot
    віталя, жыві)

    (ответить)

  11. hachidlo 29.12.2023 01:26 # hachidlo
    Просто забыть фупел как страшный сон. Просто забыть Барнаул как страшный сон. Просто забыть бабусь как страшный сон. Просто забыть болящий брелочек как страшный сон. Просто забыть батю-манкурта как страшный сон. Просто забыть ебыря-председателя как страшный сон. Просто забыть...

    (ответить)

  12. takernotagiver 29.12.2023 01:24 # takernotagiver
    Просто забыть этот матч как страшный сон. Ничего не летело в ворота. Такой же матч как у Ливера с МЮ.

    (ответить)

  13. lahmatyj 29.12.2023 01:23 # lahmatyj
    Яиц Райса на всю команду не хватает.

    (ответить)

  14. hachidlo 29.12.2023 01:22 # hachidlo
    Арсенал, Тоттенхем и Касл неплохо грели место в четвёрке для Щолсей. Пора Императорам занять своё законное место (не десятое).

    #ВиталяЖиви

    Столько хуёв залупульцев опробовать, и получить от них нож в псину. Но ничего, бабусь и председатель тебя утешат сегодня.

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  15. acceptodessa 29.12.2023 01:22 # acceptodessa
    Мойесу надо отдать должное. Грамотно поставленный автобус, хоть и первый гол достаточно спорный. Вар так и не показали компьютерную модель, пидорасы.

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  16. narcot 29.12.2023 01:21 # narcot
    takernotagiver

    Потрясающее взаипонимание игроков Арсенала. Поэтому Артета и не хочет покупать кого-то в центр, чтоб не утратить такой слаженности в игре, которая просто потрясает. Даже Зина потрясающе вписался в это произведение искусства)

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  17. superperez101 29.12.2023 01:21 # superperez101
    Моес на опыте, отдал мячик пуссиналу и забрал 3 очка
    Ждите горелые пуканы от любителей считать иксджи

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  18. narcot 29.12.2023 01:20 # narcot
    takernotagiver

    Who's on top? Gooners are!

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  19. van-dijk 29.12.2023 01:20 # van-dijk
    На победу Вест Хэма кэф был 4,4 на 30-ой минуте, и это после забитого(((

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  20. brown-ale 29.12.2023 01:19 # brown-ale
    Опять Зинченко утопил Арсенал! Это же от него как от стены отскочил мяч к Боуэну, когда Боуэн ассист делал.

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