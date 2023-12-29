"Арсенал" проиграл дома "Вест Хэму" не смог вернуться на вершину Премьер-Лиги

"Арсенал" потерпел домашнее поражение 0:2 от "Вест Хэма" и не смог вернуть себе лидерство в Премьер-Лиге.

В стартовом составе "канониров" дисквалифицированного Кая Хаверца заменил Леандро Троссард.



Одну перестановку сделал и наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес, выпустив ветерана Анджело Огбонну вместо капитана Курта Зума.



"Арсенал" лучше начал матч, много контролируя мяч, но на 13-й минуте пропустил. Джаррод Боуэн от лицевой линии сделал скидку на границу вратарской, откуда Томаш Соучек пробил в касание — 0:1.



Открыв счет, далее "Вест Хэм" сосредоточился на удержании своего преимущества. В остатке первого тайма "канониры" оказывали давление, но преодолеть насыщенную оборону было непросто — лишь Букайо Сака имел реальную возможность сравнять счет, с острого угла пробив в штангу.



Вскоре после начала второго тайма Джеймс Уорд-Проуз подал угловой, а Константинос Мавропанос выиграл борьбу на втором этаже и пробил с касанием перекладины и штанги — 2:0. Праздновать гол в ворота бывшей команды "молотобоец" не стал.



"Арсенал" вновь принялся стучаться в закрытую дверь, но моментов почти не имел. Лишь Габриэль Жезус пару раз пробил мимо, а Троссарду не позволил отличиться голкипер гостей Альфонс Ареоля.



Как "канониры" ни старались, а наиграть хотя бы на один гол им так и не удалось. Более того, уже в компенсированное время Деклан Райс стал виновником назначения пенальти в ворота хозяев, однако Давид Райя отразил удар Саида Бенрахмы с 11-метровой отметки.



"Арсенал" разочаровал своих болельщиков беззубым футболом. "Вест Хэму" посчастливилось забить быстрый гол, но дальше "молотобойцы" четко следовали своему плану, заставляя соперника испытывать разочарование.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче