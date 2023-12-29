"Тоттенхэм" проиграл "Брайтону"

Слишком поздно включившись в игру, "Тоттенхэм" лишь смог подсластить двумя голами свое поражение в гостях у "Брайтона" — 4:2.

В стартовом составе "чаек" произошло четыре перестановки. Свой шанс получили Джейсон Стил, Джеймс Милнер, Факундо Буонанотте и Данни Уэлбек.



В старт "шпор" вернулись Дестини Удоджи и Пьер-Эмиль Хейбьерг, заменив Кристиана Ромеро и Оливера Скиппа.



Гости вроде бы неплохо начали матч, но довольно скоро хозяева ответили на это двумя моментами Уэлбека — дважды отличную игру в воротах продемонстрировал Гульельмо Викарио.



А вот на третий раз Викарио уже не спас "Тоттенхэм". Это случилось на 11-й минуте, когда Жоао Педро с подступов к штрафной сделал пас внутрь площадки на свободного Джека Хиншелвуда, а тот вторым касанием пробил под перекладину — 1:0.



На 20-й минуте Ян Пол Ван Хекке пробил головой в штангу ворот Викарио после подачи углового. Уэлбек пытался сыграть на отскочившем мяче, но Деян Кулусевски схватил его за футболку. Спустя некоторое время подключилась система VAR, и Педро реализовал назначенный пенальти — 2:0.



На 32-й минуте "шпор" еще раз выручила штанга, приняв на себя крученый удар Милнера с дистанции.



Прошло еще пять минут, и Буонанотте поразил ворота из центра штрафной после заброса Уэлбека, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



На 45-й минуте Педро вышел один на один Викарио, но тот не позволил разнице в счете стать крупной.



Уже в добавленное к первому тайму время Ришарлисон мог отыграть один гол, но его дальний удар пришелся в штангу.



"Тоттенхэм" обнадеживающим образом начал второй тайм, а Ришарлисон даже забил гол на 62-й минуте, однако взятие ворот не было засчитано из-за офсайда.



Надежды "шпор" отыграться были похоронены на 63-й минуте, когда вышедший на замену Первич Эступиньян нанес роскошный дальний удар с левой ноги — 3:0.



Прошло еще немного времени, и Эван Фергюсон, другой появившийся со скамейки игрок, заработал пенальти. Педро вновь были идеален при исполнении 11-метрового — 4:0.



Казалось, игра закончена, но в концовке "Тоттенхэм" внезапно встрепенулся. На 81-й минуте Сон Хен Мин сделал передачу поперек штрафной, а Алехо Велис пробил рядом со штангой — 4:1.



На 85-й минуте Бен Дэвис отыграл еще один гол, на дальней штанге головой замкнув навесную передачу Педро Порро — 4:2.



На пятой компенсированной минуте Хейбьерг пробил в штангу, но и только.



"Брайтон" откровенно смазал концовку матча, но перевес в счете был слишком большим, а времени оставалось слишко мало, чтобы упустить победу. "Тоттенхэм" чересчур поздно заиграл в полную силу.



"Брайтон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче