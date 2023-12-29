Уолкер требует от Фодена прибавить в стабильности

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер считает, что его партнер по команде Фил Фоден должен прибавить в стабильности.

В минувшую среду именно 23-летний Фоден положил начало "камбэку" "Сити" в выездном матче Премьер-Лиги против "Эвертона", дальним ударом поразив ближний угол ворот Джордана Пикфорда.



После победы со счетом 1:3 Уолкер отметил прогресс Фодена, но признал, что Филу, который забил пять голов и отдал четыре результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, не хватает стабильности.



"Фил невероятен. Это парень обладает невероятным талантом, но с таким тренером, такой командой и таким калибром имеющихся у нас игроков Филу нужно демонстрировать это каждую неделю".



"Думаю, в этом сезоне он по-настоящему нащупал свою игру и берет на себя ответственность, что важно, потому что нам не хватает Кевина (Де Брйюне), Гюндогана и Рияда (Махреза), которые забивали много голов".



"Фил прибавил и восполнил это. По его игре вы можете видеть, что он наслаждается собой, и я надеюсь, он продолжит хорошо играть", — цитирует Уолкера Daily Mail.