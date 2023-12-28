Льорис договаривается с "Лос-Анджелесом"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис договаривается о своем переходе в клуб МЛС "Лос-Анджелес".

Еще минувшим летом "Тоттенхэм" дал понять Льорису, что тот перестанет быть первым номером. На роль основного голкипера "шпоры" приобрели Гульельмо Викарио из "Эмполи".



Когда Викарио требовалась подмена, то эту роль исполнял Фрэйзер Форстер, в результате чего Льорис не сыграл ни минуты за команду Анге Постекоглу в этом сезоне.



Для Льориса нет никакого смысла задерживаться в "Тоттенхэме" до конца сезона, когда истекает его контракт, поэтому отъезд 27-летний француза из Лондона в январе выглядит более чем вероятным.



По информации Daily Mail, переговоры Льориса и "Лос-Анджелеса" находятся в завершающей стадии, и совсем скоро Уго нужно будет принять решение. "Тоттенхэм" уже дал ветерану зеленый свет на это переход.



Добавим, Льорис сыграл около 450 матчей за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Лиона" за 11 миллионов фунтов в 2012 году. С 2015 Уго носил капитанскую повязку "шпор".