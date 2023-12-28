У "Пэлас" есть два варианта на замену Ходжсону
"Кристал Пэлас" определил двух кандидатов на замену своему главному тренеру Роя Ходжсону.
Контракт 76-летнего Ходжсона в любом случае истекает в конце этого сезона, поэтому "Пэлас" уже достаточно давно подыскивает себе нового рулевого.
Ускорить расставание "орлов" со старейшим тренером в истории Премьер-Лиги могут неважные результаты — лондонская команда выиграла лишь два из 16 последних матчей, накануне потерпев поражение 2:1 от "Челси".
По информации The Telegraph, заменить Ходжсона на "Селхерст Парк" может Стив Купер, который только полторы недели назад был уволен из "Ноттингем Форест".
В данный момент "Форест" продолжает платить Куперу зарплату, предусмотренную контрактом, однако "Пэлас" не пришлось бы выплачивать компенсацию "лесникам" в случае назначения Стива.
Пока что неясно, насколько Купер готов вернуться в футбол практически без передышки, однако у "Пэлас" есть еще один вариант, и это наставник "Ипсвича" Киран Маккенна.
Маккенна известен по работе в "Манчестер Юнайтед", но сейчас проявляет себя в качестве самостоятельного специалиста на уровне Чемпионшипа, где "Ипсвич" уверенно идет на втором месте.
28.12.2023 22:00
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Почему Лопетеги не рассматривают? Он явно лучше этих двоих, плюс компенсацию не надо платить за него. А он в свою очередь, если верить слухам, хотел бы вернуться к работе именно в АПЛ.
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