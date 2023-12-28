"Рейнджерс" согласовал аренду Фабиу Силвы

"Рейнджерс" согласовал аренду нападающего "Вулверхэмптона" Фабиу Силвы.

В 2020 году "Вулверхэмптон" потратил рекордные для своего клуба 35.6 млн. фунтов на приглашение Силвы из "Порту", однако Фабиу лишь проблесками демонстрировал свой талант на "Молинью".



Силва успел побывать в "Андерлехте" и ПСВ на правах аренды, но это не помогло 21-летнему португальцу заиграть у "волков", с которыми у него есть контракт до 2026 года.



В этом сезоне Силва сыграл 10 матчей за команду Гари О'Нила, забив один гол. Последний раз Фабиу выходил в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги еще 3 сентября.



Как сообщает BBC, теперь Силва будет набираться опыта в "Рейнджерс". Фабиу становится первым новичком шотландского гранда при новом главном тренере Филиппе Клемане.