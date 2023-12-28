Грей: "Зинченко может стоить "Арсеналу" титула"

Бывший защитник "Сандерленда" Майкл Грей считает, что Александр Зинченко может стать той причиной, по которой "Арсенал" останется без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

В своем последнем матче — на поле "Ливерпуля" 23 декабря — "Арсенал" добыл ничью 1:1, свой единственный гол пропустив после того, как Мохамед Салах обыграл Зинченко и поразил ворота.



По мнению Грея, Зинченко слишком увлекается подключениями в атаку, что может быть чревато, особенно в больших матчах. Майкл рассматривает 27-летнего украинца как слабое звено команды Микеля Артеты.



"Я должен быть честен с вами. Я видел его игру не только против "Ливерпуля", хотя то был матч огромной важности, и я думаю, он может стоить "Арсеналу" титула Премьер-Лиги".



"Настолько велика эта проблема. Я не критикую его и не утверждаю, что он ужасный игрок, потому что это не так. Он играл за "Манчестер Сити" и проявлял себя там".



"Он проявлял себя и в "Арсенале", и временами его довольно сложно критиковать, если учитывать, через что он и его семья прошли за последние полтора года. Но с футбольной точки зрения я вижу, что он является проблемой для "Арсенала".



"В некоторых матчах — например, против "Ливерпуля" — ты не можешь становиться полузащитником, когда твоя команда владеет мячом. Вам нужно сохранять свою четверку или пятерку в обороне и оставаться надежными. Прежде всего ты должен быть защитником".



"В определенные моменты матчей он забывает о том, что ему нужно быть защитником. Если он собирается и дальше так играть каждую неделю, это станет проблемой для "Арсенала". Думаю, этого им и может не хватить для победы в Премьер-Лиге", — сообщил Грей talkSPORT.