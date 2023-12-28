Полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс получил зеленый свет на переход в "Ньюкасл".

В этом сезоне Премьер-Лиги 28-летний Филлипс еще ни разу не выходил в стартовом составе и суммарно сыграл только 89 минут.



Столь печальная ситуация с игровым временем ставит под угрозу место Филлипса в сборной Англии на Евро-2024, поэтому Калвин настроен уйти туда, где сможет получать регулярную практику.



В предыдущие недели Филлипса сватали в различные клубы, включая "Ювентус", однако "Ньюкасл", судя по всему, выигрывает борьбу за бывшего игрока "Лидса".



По информации talkSPORT, "Сити" не будет блокировать переход Филлипса в "Ньюкасл" на правах аренды, и последнее слово будет за самим Калвином.



С помощью Филлипса "Ньюкасл" надеется восполнить потерю Сандро Тонали, который был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение запрета на ставки.