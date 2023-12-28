Ганнибал собрался в аренду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри не выступит за сборную Туниса на Кубке Африки, а вместо этого будет искать себе новый клуб.

В этом сезоне Премьер-Лиги Ганнибал отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед", еще четырежды выйдя на замену.



Это совсем не то, на что рассчитывает Ганнибал, поэтому ради регулярной игровой практики 20-летний полузащитник собирается уйти в аренду на вторую половину сезона 2023/24.



Ради этого Ганнибал даже договорился со сборной Туниса, что не будет вызван для участия на Кубке Африки.



Среди заинтересованных в Ганнибале клубов трансферный гуру Фабрицио Романо называет "Севилью", "Лион" и "Фрайбург".



Ожидается, что перед уходом в аренду Ганнибал продлит свой контракт с "Юнайтед". Переговоры об этом уже ведутся.