Ганнибал собрался в аренду

Ганнибал Межбри Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ганнибал Межбри не выступит за сборную Туниса на Кубке Африки, а вместо этого будет искать себе новый клуб.

В этом сезоне Премьер-Лиги Ганнибал отметился только одним появлением в стартовом составе "Юнайтед", еще четырежды выйдя на замену.

Это совсем не то, на что рассчитывает Ганнибал, поэтому ради регулярной игровой практики 20-летний полузащитник собирается уйти в аренду на вторую половину сезона 2023/24.

Ради этого Ганнибал даже договорился со сборной Туниса, что не будет вызван для участия на Кубке Африки.

Среди заинтересованных в Ганнибале клубов трансферный гуру Фабрицио Романо называет "Севилью", "Лион" и "Фрайбург".

Ожидается, что перед уходом в аренду Ганнибал продлит свой контракт с "Юнайтед". Переговоры об этом уже ведутся.


Метки Манчестер Юнайтед, Межбри

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2023 18:00

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