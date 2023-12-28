Лавиа получил новую травму в своем дебюте за "Челси"

Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа получил новую травму в своем дебюте за лондонский клуб.

В августе "Челси" приобрел Лавиа у "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов, однако дебют Ромео за "синих" был отложен более чем на четыре месяца из-за полученной на тренировке травмы лодыжки.



Дебют Лавиа, наконец, состоялся накануне вечером, когда 19-летний бельгиец вышел на заключительные полчаса победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Эта победа со счетом 2:1 оказалась омрачена для Лавиа новым повреждением, однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не думает, что Ромео задержится в лазарете.



"Я слегка переживаю насчет Лавиа. Он завершал матч с некоторыми проблемами, но я надеюсь это не так серьезно", — цитирует Почеттино talkSPORT.