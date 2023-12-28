Лавиа получил новую травму в своем дебюте за "Челси"

Ромео Лавиа Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа получил новую травму в своем дебюте за лондонский клуб.

В августе "Челси" приобрел Лавиа у "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов, однако дебют Ромео за "синих" был отложен более чем на четыре месяца из-за полученной на тренировке травмы лодыжки.

Дебют Лавиа, наконец, состоялся накануне вечером, когда 19-летний бельгиец вышел на заключительные полчаса победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".

Эта победа со счетом 2:1 оказалась омрачена для Лавиа новым повреждением, однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не думает, что Ромео задержится в лазарете.

"Я слегка переживаю насчет Лавиа. Он завершал матч с некоторыми проблемами, но я надеюсь это не так серьезно", — цитирует Почеттино talkSPORT.


Метки Лавиа, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1194

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Последние комментарии:




  1. superperez101 28.12.2023 17:59 # superperez101
    бля-бля
    как же фартануло колбасе с этими двумя угольками
    как боженька отвёл
    про ценник вообще молчу))

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  2. sausage 28.12.2023 17:26 # sausage
    И почему я не удивлён?)

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  3. narcot-fan 28.12.2023 17:14 # narcot-fan
    16.08.2023 09:00 #
    sellman

    Колбасным дегродам отдавали за 50 млн, но они не взяли. А теперь вщяли в ротовую полость от Императорси!

    красиво ссым на Чепухапуль

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  4. danik9 28.12.2023 17:08 # danik9
    Всего 19 лет, а уже стеклянный...
    Походу конец карьеры не за горами

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