Лавиа получил новую травму в своем дебюте за "Челси"
Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа получил новую травму в своем дебюте за лондонский клуб.
В августе "Челси" приобрел Лавиа у "Саутгемптона" за 58 миллионов фунтов, однако дебют Ромео за "синих" был отложен более чем на четыре месяца из-за полученной на тренировке травмы лодыжки.
Дебют Лавиа, наконец, состоялся накануне вечером, когда 19-летний бельгиец вышел на заключительные полчаса победного для "Челси" матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
Эта победа со счетом 2:1 оказалась омрачена для Лавиа новым повреждением, однако главный тренер "синих" Маурисио Почеттино не думает, что Ромео задержится в лазарете.
"Я слегка переживаю насчет Лавиа. Он завершал матч с некоторыми проблемами, но я надеюсь это не так серьезно", — цитирует Почеттино talkSPORT.
28.12.2023 17:00
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Последние комментарии:
бля-бля
как же фартануло колбасе с этими двумя угольками
как боженька отвёл
про ценник вообще молчу))
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И почему я не удивлён?)
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16.08.2023 09:00 #
sellman
Колбасным дегродам отдавали за 50 млн, но они не взяли. А теперь вщяли в ротовую полость от Императорси!
красиво ссым на Чепухапуль
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Всего 19 лет, а уже стеклянный...
Походу конец карьеры не за горами
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