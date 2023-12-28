Онана вызван в сборную Камеруна на Кубок Африки

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана был назван в заявке сборной Камеруна на Кубок Африки.

Напомним, на момент своего перехода в "Юнайтед" из "Интера" за 47 миллионов фунтов минувшим летом международная карьера Онана была приостановлена.



Однако вскоре после смены клуба 27-летний Онана помирился с главным тренером камерунской сборной Ригобером Сонгом, который отчислил его из национальной команды прямо во время ЧМ-2022 в Катаре.



Онана сыграл каждую минуту каждого матча "Юнайтед" в этом сезоне, но теперь "красным дьяволам" нужно готовиться к расставанию со своим первым номером, которого Сонг забирает на Кубок Африки.



Как сообщает Daily Mail, Онана рискует пропустить до шести матчей "Юнайтед". Во время отъезда Андре свой шанс должен получить Алтай Байындыр, который тоже присоединился к "дьяволам" только в летнее трансферное окно.



Добавим, Камерун стартует на Кубке Африки матчем против Гвинеи 15 января — на следующий день после битвы "Юнайтед" против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге. Первенство Африки завершается 11 февраля.