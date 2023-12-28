Глэйзеры заработают на "Юнайтед" свыше 1.3 млрд. фунтов

После одобрения сделки с сэром Джимом Рэтклиффом количество денег, заработанных семейством Глэйзеров на "Манчестер Юнайтед", превысит 1.3 млрд. фунтов.

Как известно, в данный момент сделка по покупке Рэтклиффом 25% акций "Юнайтед" находится на одобрении у Премьер-Лиги.



Рэтклифф приобретает принадлежащие Глэйзерам акции класса B с правом голоса на 715 млн. фунтов, а остальные — класса A — выкупит с фондовой биржи Нью-Йорка.



Ранее Глэйзеры уже заработали около 465 млн. фунтов за счет продаж акций класса A, а также получили около 150 млн. фунтов от "Юнайтед" в виде дивидендов, сообщает The Telegraph.



Таким образом, за те 18 лет, что они владеют "Юнайтед", Глэйзеры стали богаче более чем на 1.3 млрд. фунтов. При этом в 2005 году американское семейство потратило на покупку "красных дьяволов" 790 млн. фунтов, которые затем превратились в долг клуба.



За эти 18 лет "Юнайтед" потратил около 1 млрд. фунтов на обслуживание своего долга, но все еще должен кредиторам примерно столько же.