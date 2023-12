Светская хроника за четверг

"Хетафе" готов выкупить Мейсона Гринвуда уже в январе. Маттейс Де Лигт интересен "Арсеналу". Сэр Джим Рэтклифф не сможет критиковать Глэйзеров. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш, вызывающий интерес у "Манчестер Юнайтед", обсуждает новый контракт, который увеличит стоимость его выкупа со 104 до 130 миллионов фунтов. (O Jogo)



"Юнайтед" также следит за нападающим "Бенфики" Виктором Дьекерешем. (Correio da Manha)



"Хетафе" готов уже в январе выкупить нападающего Мейсона Гринвуда у "Юнайтед" за 40 млн. фунтов. (The Sun)



"Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" и "Ньюкасл" находятся среди клубов, проявляющих интерес к защитнику "Интера" Алессандро Бастони. (Francois Plateau)



Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт интересен "Арсеналу", но в январе этот трансфер маловероятен. (The Athletic)



"Ливерпуль" проявляет интерес к левому защитнику "Фулхэма" Энтони Робинсону. (90min)



Защитник Марк Кукурелья не покинет "Челси" в январе. (TEAMtalk)



"Тоттенхэм" сообщил Уго Льорису, Эрику Дайеру и Пьер-Эмилю Хейбьергу, что те могут уйти из клуба в январе. (Football Insider)



Хейбьерг — приоритетная целью для "Ювентуса" на январь. (Calciomercato)



"Севилья" и "Тоттенхэм" сражаются за 18-летнего полузащитника "Аякса" Станиса Идумбо Музамбо. (Fabrizio Romano)



Другое



Вингер "Брайтона" Каору Митома пропустит до шести недель с травмой лодыжки. (Evening Standard)



Сборная Шотландии надеется заманить под свои знамена игроков "Ньюкасла" Тино Ливраменто, Харви Барнса и Энтони Гордона. (The Sun)



В ближайшие три года, как минимум, семейство Глэйзеров не будет получать дивиденды от "Юнайтед". (The Times)



Глэйзеры и сэр Джим Рэтклифф договорились не критиковать друг друга публично. (The Times)



Глэйзеры заплатят Рэтклиффу 52 млн. фунтов, если сделка по приобретению сэром Джимом 25% акций "Юнайтед" сорвется. (The Independent)



Рэтклифф составил восьмилетний план по улучшению стадиона "Олд Траффорд". (Football Insider)



Бывший наставник сборной Англии Сэм Эллардайс будет выпускать собственное шампанское в бутылке объемом в пинту. (The Sun)