Гвардиола: "Поэтому мы и является чемпионами мира"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил свою команду за проявленный характер против "Эвертона".

Проиграв первый тайм матча Премьер-Лиги на "Гудисон Парк" со счетом 1:0, во втором тайме "Сити" смог поправить свое положение и одержал победу 1:3.



Гвардиола считает этот результат крайне важным, учитывая плохие результаты "Сити" в предыдущие недели и отличную форму "Эвертона".



"Поэтому мы и является чемпионами мира, лучшей командой в мире. Это очень, очень важная победа. Победа огромной важности для нас".



"Я очень доволен тем, как мы отреагировали. У нас особенная группа игроков, и этот характер в наших костях. Мы не на вершине лиги, но еще многое может случиться", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.