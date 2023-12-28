Постекоглу надеется, что "Тоттенхэм" быстро сработает в январе
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу надеется, что его клуб быстро обеспечит ему усиление в зимнее трансферное окно.
В преддверии матча против "Брайтона" Постекоглу поведал, что защитник Кристиан Ромеро пропустит до пяти недель с растяжением задней поверхности бедра.
Также в лазарете "Тоттенхэма" находятся Микки Ван де Вен, Родриго Бентанкур и Джеймс Мэддисон, а Ив Биссума, Пап Матар Сарр и Сон Хен Мин вот-вот уедут в свои сборные.
Поэтому Постекоглу рассчитывает на усиление в январе и надеется подписать новичков поскорее.
"Разумеется, если мы можем сделать свои дела поскорее, это было бы замечательно для нас. И не только из-за потери Ромеро. Есть целый месяц — зачем терять время?"
"Если ты можешь привести новых игроков рано, даже если они не будут играть, ты можешь привлечь их к тренировкам и ознакомить с нашим стилем футбола, потому что мы не можем надеяться, что новички сходу начнут блистать".
"Если ты затянешь с этим до конца января, то им может потребоваться время до середины или конца февраля, чтобы войти в ритм. Это зависит от того, откуда они приходят, из какой лиги. Так что здесь много нюансов".
"Поэтому да, я был бы счастлив получить усиление поскорее, но даже мои бросают нам вызов — другие клубы знают, что мы хотим заключить сделки поскорее".
"Иногда приходится играть по их правилам, поэтому посмотрим, что случится, но я надеюсь, что мы пригласим кого-нибудь поскорее, а не под конец окна", — цитирует Постекоглу The Independent.
28.12.2023 12:00
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