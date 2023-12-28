Дайч не понимает, почему "Сити" получил пенальти

Наставник "Эвертона" Шон Дайч выразил недоумение по поводу назначенного в ворота его команды пенальти в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" (1:3).

Свой решающий гол в противостоянии с "Эвертоном" "Сити" забил как раз с пенальти на 64-й минуте. Хулиан Альварес реализовал 11-метровый, который был назначен за то, что мяч попал в руку Амаду Онана после удара Натана Аке.



Только в минувший уикенд попадание мяча в руку осталось безнаказанным для капитана "Арсенала" Мартина Эдегора в матче против "Ливерпуля", и Дайч негодует от того, что арбитры трактуют правила, как им захочется.



"Что касается пенальти, то я без понятия. Думаю, как и каждый. Пару месяцев назад мы созванивались по Zoom, и все тренеры сказали, что это фарс и что мы не понимаем, почему они назначают пенальти".



"В правилах упоминается игра рукой, поэтому сегодня они назначили пенальти. Лайнсмен был в 50 метрах и все равно сигнализировал о пенальти. Я не знаю, ради чего это все. Есть буква закона, и это не вина рефери. Было ли это умышленно? Конечно, нет", — цитирует Дайча BBC.