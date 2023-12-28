Дайч не понимает, почему "Сити" получил пенальти

Амаду Онана Наставник "Эвертона" Шон Дайч выразил недоумение по поводу назначенного в ворота его команды пенальти в проигранном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" (1:3).

Свой решающий гол в противостоянии с "Эвертоном" "Сити" забил как раз с пенальти на 64-й минуте. Хулиан Альварес реализовал 11-метровый, который был назначен за то, что мяч попал в руку Амаду Онана после удара Натана Аке.

Только в минувший уикенд попадание мяча в руку осталось безнаказанным для капитана "Арсенала" Мартина Эдегора в матче против "Ливерпуля", и Дайч негодует от того, что арбитры трактуют правила, как им захочется.

"Что касается пенальти, то я без понятия. Думаю, как и каждый. Пару месяцев назад мы созванивались по Zoom, и все тренеры сказали, что это фарс и что мы не понимаем, почему они назначают пенальти".

"В правилах упоминается игра рукой, поэтому сегодня они назначили пенальти. Лайнсмен был в 50 метрах и все равно сигнализировал о пенальти. Я не знаю, ради чего это все. Есть буква закона, и это не вина рефери. Было ли это умышленно? Конечно, нет", — цитирует Дайча BBC.


Метки Дайч, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2023 11:00

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  1. chelsiukpro 28.12.2023 12:24 # chelsiukpro
    Потому что вся команда шитей побежала на судью как стадо быков! Чел через 10секунд назначил 11 метровый и даже ВАР не посмотрел не кто! Я бы не дал т.к рука возле лица и не выставлена в сторону и если не рука мяч прямо в лицо угодил бы!

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  2. girasimus 28.12.2023 12:15 # girasimus
    У ЛФК за последние два матча два отнятых пенальти еще отмена голов.

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  3. gerrard08 28.12.2023 11:53 # gerrard08
    Да все ясно давно с этой шаражкой. В игре с мю, мяч попал в ту же область руки Шоу, но все в один голос говорили что это вообще не пенка. Я так понял что такие пенки дают только ущербам, а тру ребята мол и без подачек могут.

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