19-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей четверга

В четверг, 28 декабря, двумя поединками завершится 19-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ТОТТЕНХЭМ 22:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" одержал только две победы в 12 последних матчах Премьер-Лиги, в среднем набирая по очку за матч. "Тоттенхэм" открывал счет в каждом из 12 последних поединков чемпионата, но в пяти из них терял очки. "Шпоры" выиграли восемь из 12 последних встреч с "чайками" в высшем дивизионе.



Вингер "Брайтона" Каору Митома пропустит несколько недель с травмой лодыжки. Данни Уэлбек уже дважды вышел на замену после недавнего мышечного повреждения.



Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро пропустит до пяти недель с растяжением задней поверхности бедра. Ришарлисон под вопросом. Ив Биссума приступает к четырехматчевой дисквалификации, но Дестина Удоджи уже доступен после "бана".



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 23:15 Онлайн-трансляция Прогноз



Лидер на Рождество, которым второй раз подряд стал "Арсенал", выигрывал титул в 10 из 14 предыдущих сезонов Премьер-Лиги. "Вест Хэм" выиграл пять из семи последних матчей в чемпионате, единственное поражение на этом отрезке потерпев от "Фулхэма" — со счетом 5:0. "Канониры" одержали 12 побед в 13 последних домашних встречах с "молотобойцами" в Премьер-Лиге, 13-ю проиграв со счетом 0:2 дома в первом туре сезона 2015/16.



Атакующий полузащитник "Арсенала" Кай Хаверц дисквалифицирован на этот матч из-за перебора желтых карточек. Юрриен Тимбер, Такехиро Томиясу, Томас Партей и Фабиу Виейра по-прежнему травмированы.



"Вест Хэму" предстоит оценить состояние Найефа Агерда, который пропустил победу 2:0 над "Манчестер Юнайтед" из-за болезни. Мичейл Антонио пока не готов вернуться после травмы колена.