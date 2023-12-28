Тен Хаг оценил сделку "Юнайтед" с Рэтклиффом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что предвкушает совместную работу с сэром Джимом Рэтклиффом и его людьми.

В матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" на Boxing Day на "Олд Траффорд" присутствовал сэр Дэйв Брейлсфорд, который является правой рукой Рэтклиффа, согласовавшего покупку 25% акций "Юнайтед".



И после волевой победы со счетом 3:2 Тен Хаг позитивно оценил изменение структуры собственников клуба.



"Мы в предвкушении. Думаю, их приход — это позитивная вещь для клуба. Они обладают большим опытом в спорте высочайшего уровня: "Формула-1", велосипедная команда, другие футбольные клубы. Так что это лишь может помочь нам и поддержит нас на пути к нашим целям".



"Поэтому мы в предвкушении. Они хотят работать с нами, а мы хотим работать с ними", — цитирует Тен Хага The Independent.