Артета открыт к приобретениям в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его клуб готов поработать на трансферном рынке в зимнее окно.

Прямо сейчас "Арсенал" лишен травмированных японца Такехиро Томиясу и ганца Томаса Партея, которые, даже если вернутся в строй в ближайшее время, то уедут на Кубок Азии и Кубок Африки, соответственно.



Продолжает лечиться и Юрриен Тимбер, поэтому Артета чувствует острую потребность в свежей крови.



"В данный момент это очень сложно. Нам действительно не хватает игроков. У нас есть позиции, на которых мы были очень уязвимы в последние шесть недель. Надеюсь, отсутствующие игроки вернутся в строй. Но в каком состоянии и когда?"



"Да, насчет этого есть вопросы, потому что определенные игроки, обладающие большим универсализмом, отсутствуют с серьезными травмами, и это проблема. У нас есть определенные цели, идеи. Кроме того, мы не знаем, каким будет наш выбор игроков через две недели, и ты должен быть всегда готов".



"Однако январь — это очень, очень сложный рынок, который очень быстро меняется, а также он довольно непредсказуем — ты должен быть готов. Мы будем готовы, и мы постараемся совершить правильные ходы. Если нам предоставится возможность укрепить свой состав и если нам не будет хватать имеющихся игроков, мы всегда будем готовы действовать, потому что мы хотим стать сильнее", — цитирует Артету The Guardian.